Маас обсудил с Лавровым ситуацию вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что обсудил в четверг со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону тему убийства гражданина Грузии в Берлине и ситуацию с высылкой дипломатов РФ.

"Мы на разных уровнях приняли к сведению, что есть готовность предоставить информацию. Я вчера провел телефонный разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым по этой теме", - сказал Маас в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Берлине.

"Я сейчас не могу сказать, что эта информация, на которую мы надеемся, уже поступила", - добавил германский министр. По его словам, Берлин ожидает, что за заявлениями о готовности сотрудничать в расследовании "последуют дела".

"Мы ранее всегда указывали на то, что одной из причин, которые привели к высылке обоих российских дипломатов, было не только начало расследования со стороны Генпрокуратуры ФРГ, но и упрямый отказ российских органов сотрудничать с нами", - утверждал он.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, поскольку считает, что РФ оказывает недостаточно содействия в расследовании. Москва ответила симметрично. Россия отвергает какую-либо причастность к организации преступления.