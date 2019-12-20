Эрдоган обеспокоен сообщениями о наемниках, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по его мнению, на стороне сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара могут воевать наемники. Об этом сообщает в пятницу телеканал NTV.

"Кто знает, кто им [наемникам] за это платит. В Ливии такая ситуация, конечно, для нас было бы неправильно оставаться наблюдателями", - сказал президент.

Между тем Эрдоган отметил на то, что интерес к Ливии проявляют различные страны: "Египет, ОАЭ, Франция и даже Италия". "Сейчас, хотя Россия сама и не показывается, но [там есть] образованная ею [военная] компания. У Америки есть множество подобных компаний. Например, такие сформированные из бывших военных компании присутствуют в Афганистане. Они платят им большие деньги, и они туда едут, они незаконно воюют в Афганистане", - сказал Эрдоган.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря Хафтар объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве и наступлению на самое сердце столицы". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов.