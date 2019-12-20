Трамп подтвердил, что подпишет 20 декабря военный бюджет, включающий санкции против России

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подпишет в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября).

"Сегодня я подпишу военный бюджет в размере $738 млрд", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Ранее законопроект об оборонном бюджете был одобрен Конгрессом США. В соответствии с документом, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд - это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Помимо этого, законопроект о военном бюджете предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также в рамках включенного в текст "Акта о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны". В текст включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона "различным угрозам", к которым причислены Россия и Китай. Продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с РФ.