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Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Турцию следует держать ближе к союзникам по НАТО, при этом они отказывают Анкаре в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне.

"Они [турецкие власти] приняли [российские зенитные ракетные системы (ЗРС)] С-400. Это означает, что они не получат F-35. <...> Нам нужно держать их [Турцию] ближе к НАТО", - отметил глава оборонного ведомства.

Глава Пентагона также заявил, что США останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение ИГ (запрещена в России).

 

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СШАСирияТурция
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