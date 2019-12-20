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Ситуация на Корейском полуострове
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В Пентагоне заявили об очень высоком уровне боевой готовности из-за КНДР

Министр обороны США Марк Эспер при этом подчеркнул, что политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают высокий уровень боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне.

Его попросили прокомментировать слова заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сон о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. "Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности", - отметил генерал.

Выступавший в Пентагоне министр обороны Марк Эспер при этом подчеркнул, что "политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации [Корейского] полуострова".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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