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Трамп заявил, что провел продуктивные телефонные переговоры Си Цзиньпином

Лидеры США и Китая обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу о продуктивных телефонных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил у себя в Twitter глава Белого дома, в ходе беседы стороны обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.

"У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки", - написал Трамп. По его словам, Китай уже начал "крупные закупки [американской] сельскохозяйственной продукции и много другого". "Официальное подписание [соглашения] готовится", - пояснил американский лидер.

"Также [мы] поговорили о КНДР: [сфера], где мы работаем с Китаем, а также о Гонконге (прогресс!)", - добавил Трамп.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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