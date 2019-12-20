Трамп заявил, что провел продуктивные телефонные переговоры Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу о продуктивных телефонных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил у себя в Twitter глава Белого дома, в ходе беседы стороны обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.

"У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки", - написал Трамп. По его словам, Китай уже начал "крупные закупки [американской] сельскохозяйственной продукции и много другого". "Официальное подписание [соглашения] готовится", - пояснил американский лидер.

"Также [мы] поговорили о КНДР: [сфера], где мы работаем с Китаем, а также о Гонконге (прогресс!)", - добавил Трамп.