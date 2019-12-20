МИД Польши взял время на изучение слов Путина о Второй мировой войне

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. МИД Польши намерен проанализировать слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и разделе Чехословакии. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

"Будет ли реакция на конкретно это высказывание? Прошу дать нам время, чтобы это высказывание проанализировать, изучить его и решить, требует ли она дипломатической реакции", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли польское внешнеполитическое ведомство реагировать на слова российского лидера.

19 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. "Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии", - сказал глава государства, отметив, что Польша забрала два района Чехословакии.

Президент РФ отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. "Обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства: зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему", - рассказал Путин о роли Красной армии.

События, предшествующие Второй мировой войне глава государства вспомнил в связи с вопросом о его отношении к решению Европарламента, приравнивающем СССР к гитлеровской Германии.

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.