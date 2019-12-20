В Госдепе считают, что РФ и Китай прекратили предоставлять оружие и инвестиции Венесуэле

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что Россия и Китай прекратили предоставлять оружие и инвестиции Венесуэле. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Если вы возьмете 2019 год или последние шесть месяцев <...>, не было [информации о поставках] нового российского или китайского оружия. Мадуро ездил в Москву в сентябре, если вы посмотрите на коммюнике, сообщения СМИ - с тех пор нет новых инвестиций и кредитов. <...> Они прекрасно осведомлены о том, как Мадуро и его режим уничтожают венесуэльскую экономику. <...> Они понимают это очень хорошо", - сказал Абрамс.

При этом он подчеркнул, что Москва и Пекин "не ослабили свою политическую поддержку" Мадуро. "Поразительно, но выглядит так, будто они не готовы дать ему еще хотя бы цент, потому что знают, что он будет украден, напрасно потрачен. Думаю, они знают, что режим уйдет", - продолжил спецпредставитель США.

В сентябре Мадуро побывал с визитом в России и провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Мадуро на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество, тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась. Позднее Песков также сообщал журналистам, что в ходе встречи также "кратко затрагивались" вопросы, связанные с госдолгом Каракаса перед Москвой.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.