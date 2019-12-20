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Кризис на Украине

Украинские правоохранители провели обыски в офисе партии Порошенко

Обыски также провели в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" (ЕС) сообщила о проведении обысков в офисе партии в Киеве.

"Обыски, которые сегодня одновременно провели Государственное бюро расследований (ГБР) в офисе "ЕС" и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе, свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований", - говорится в сообщении на сайте партии.

Ранее в пятницу об обысках в своем офисе одноименного телеканала сообщило издание "Думская". Оно отметило, что "по предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания", однако руководство телеканала назвало обыски политически мотивированными.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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