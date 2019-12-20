В Госдепе считают, что Мадуро не готов к серьезным переговорам с оппозицией

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс выразил в пятницу мнение, что власти Венесуэлы не готовы к серьезным переговорам с оппозицией.

"Там были переговоры <...>, которые не дали результата, потому что режим на самом деле не был готов к серьезным переговорам относительно президентских выборов. <...> В конечном счете должны быть какие-то переговоры между венесуэльцами. Чем раньше какое-либо соглашение будет достигнуто, чтобы перейти к честным выборам, тем лучше", - сказал он на брифинге для журналистов.

Абрамса попросили пояснить, готова ли вашингтонская администрация каким-либо образом участвовать в подобных дискуссиях. "Мы не посредничаем на переговорах, но если эти переговоры будут серьезными, мы, без сомнения, хотели бы, чтобы они были успешными", - ответил сотрудник Госдепартамента.

Кроме того, Абрамс обвинил венесуэльские власти в нежелании проводить честные президентские выборы и попытках не допустить переизбрания Хуана Гуайдо на пост председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, который контролируется оппозицией) в начале января. На фоне этого спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон продолжит ужесточать санкции против Венесуэлы и призывает Евросоюз к аналогичным действиям. При этом Абрамс выразил уверенность в том, что у Гуайдо достаточно голосов для переизбрания, однако не стал отвечать на вопрос, будет ли он по-прежнему пользоваться поддержкой Вашингтона, если по итогам выборов главой парламента станет кто-либо другой. "Я не хочу вдаваться в гипотезы", - пояснил сотрудник Госдепартамента.

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Последний этап диалога начался 8 июля на Барбадосе, но был приостановлен в августе правительством, которое объяснило свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

15 сентября правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести консультации по широкому кругу вопросов. После этого президент Николас Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.