{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

В Госдепе считают, что Мадуро не готов к серьезным переговорам с оппозицией

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс также обвинил венесуэльские власти в нежелании проводить честные президентские выборы и попытках не допустить переизбрания Хуана Гуайдо на пост председателя Национальной ассамблеи

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс выразил в пятницу мнение, что власти Венесуэлы не готовы к серьезным переговорам с оппозицией.

"Там были переговоры <...>, которые не дали результата, потому что режим на самом деле не был готов к серьезным переговорам относительно президентских выборов. <...> В конечном счете должны быть какие-то переговоры между венесуэльцами. Чем раньше какое-либо соглашение будет достигнуто, чтобы перейти к честным выборам, тем лучше", - сказал он на брифинге для журналистов.

Абрамса попросили пояснить, готова ли вашингтонская администрация каким-либо образом участвовать в подобных дискуссиях. "Мы не посредничаем на переговорах, но если эти переговоры будут серьезными, мы, без сомнения, хотели бы, чтобы они были успешными", - ответил сотрудник Госдепартамента.

Кроме того, Абрамс обвинил венесуэльские власти в нежелании проводить честные президентские выборы и попытках не допустить переизбрания Хуана Гуайдо на пост председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, который контролируется оппозицией) в начале января. На фоне этого спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон продолжит ужесточать санкции против Венесуэлы и призывает Евросоюз к аналогичным действиям. При этом Абрамс выразил уверенность в том, что у Гуайдо достаточно голосов для переизбрания, однако не стал отвечать на вопрос, будет ли он по-прежнему пользоваться поддержкой Вашингтона, если по итогам выборов главой парламента станет кто-либо другой. "Я не хочу вдаваться в гипотезы", - пояснил сотрудник Госдепартамента.

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Последний этап диалога начался 8 июля на Барбадосе, но был приостановлен в августе правительством, которое объяснило свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

15 сентября правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести консультации по широкому кругу вопросов. После этого президент Николас Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
Реклама на ТАСС
Молния
Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС