Спикер Палаты представителей США пригласила Трампа выступить с посланием к Конгрессу

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила в пятницу президенту Дональду Трампу официальное приглашение выступить 4 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам американского законодательного органа. Документ распространила пресс-служба Пелоси.

"В духе уважения к нашей конституции я приглашаю вас выступить перед обеими палатами Конгресса во вторник, 4 февраля 2020 года", - отмечается в письме.

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. В нынешнем году Трамп выступил с таким посланием 5 февраля.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность.

Контролируемая демократами Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.