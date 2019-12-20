Китай напомнил Западу в СБ ООН, что помощь понадобилась Сирии из-за его ошибок

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отверг обвинения со стороны представителей западных стран в адрес Пекина в связи с его позицией по вопросу об оказании трансграничной гуманитарной помощи Сирии и напомнил, что эта помощь оказалась нужна Дамаску именно из-за действий Запада.

"Нынешняя ситуация в Сирии как раз является результатом ошибочных действий определенных сторон, поэтому кому нужно задуматься над своими действиями? Они должны ответить на вопросы, поставленные нам", - сказал дипломат после того, как Совет Безопасности в пятницу не смог принять ни одного из двух проектов резолюции по продлению оказания трансграничной помощи арабской республике. "В ходе консультации мы предлагали активные усилия для того, чтобы добиться консенсуса", - напомнил он.

"Китай официально отвергает необоснованные обвинения, выдвинутые США и другими странами в его адрес", - подчеркнул постпред. По его словам, оппоненты Пекина "придерживались неконструктивного, несбалансированного подхода". "Они закрывают глаза на недочеты механизма трансграничной помощи, в результате которых гуманитарная помощь попадает в руки террористов", - констатировал он.