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Силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Бейруте

Сторонники суннитского движения "Аль-Мустакбаль" забрасывали жандармов и прибывшие к ним на помощь армейские патрули камнями

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили в пятницу гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в ливанской столице, передает корреспондент ТАСС. Толпы сторонников суннитского движения "Аль-Мустакбаль" вели себя агрессивно и забрасывали жандармов и прибывшие к ним на помощь армейские патрули камнями. Они перекрыли в нескольких местах проезд по проспекту Корниш-Мазраа, который является основной транспортной артерией в мусульманской части города.

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Стражи порядка пытаются удержать под своим контролем ситуацию, опасаясь, что поведение активистов "Аль-Мустакбаль" может спровоцировать столкновения с жителями соседних шиитских кварталов.

Причиной волнений, которые продолжаются вторые сутки в Западном Бейруте, стало назначение новым премьер-министром Ливана 60-летнего технократа Хасана Диаба. Это произошло после того, как лидер "Аль-Мустакбаль" и ведущий политик суннитской общины Саад Харири не смог добиться уступок со стороны парламентского большинства и отказался возглавить новое правительство.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики избирается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.

Теги
Ливан
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