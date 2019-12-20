Силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Бейруте

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили в пятницу гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в ливанской столице, передает корреспондент ТАСС. Толпы сторонников суннитского движения "Аль-Мустакбаль" вели себя агрессивно и забрасывали жандармов и прибывшие к ним на помощь армейские патрули камнями. Они перекрыли в нескольких местах проезд по проспекту Корниш-Мазраа, который является основной транспортной артерией в мусульманской части города.