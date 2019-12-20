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В Узбекистане перед парламентскими выборами наступил день тишины

В выборах участвуют пять политических сил, в частности, Либерально-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат"

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. День тишины перед голосованием на очередных выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) наступил в субботу в Узбекистане. Он проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

Ночью с улиц Ташкента, а также других городов и населенных пунктов были убраны плакаты и баннеры с портретами кандидатов в депутаты от всех пяти зарегистрированных в стране политических партий с призывами голосовать за них. 20 декабря прошли завершающие предвыборную гонку теледебаты с участием партийных лидеров, и с экранов телевизоров пропали заставки с цитатами из предвыборных программ. Все государственные и частные телеканалы, их в республике около 30, вернулись к своему обычному формату вещания. 

Как сообщил ТАСС руководитель международного пресс-центра ЦИК Жалолиддин Усманов, здесь состоялись "29 телевизионных боев", которые транслировались в прямом эфире многими местными каналами. Их участники пытались продвинуть свои идеи и завоевать доверие электората. Как правило, теледебаты проходили очень эмоционально, однако при этом, по мнению экспертов, с которыми пообщался корреспондент ТАСС, в целом предвыборная агитация велась активно, но корректно и уважительно по отношению к оппонентам.

Программы кандидатов

Нынешняя кампания по выборам в парламент Узбекистана кардинально отличается от предыдущей прежде всего представленными программами. Однако понятно, что конечная цель всех претендентов - построение экономически процветающего свободного демократического государства.

Эксперты полагают, что в таких условиях избирателям предстоит выразить свое отношение к конкретным личностям кандидатов, их послужному списку, коммуникативным способностям, умению доходчиво объяснить электорату, как они намерены решать сложные социально-экономические задачи. От этого будет зависеть волеизъявление народа.

День тишины

Уже отмечалось, что в день тишины в пресс-центре ЦИК людей меньше, чем обычно, но, как и в предыдущий период времени, там продолжается работа. Международные наблюдатели уточняют адреса избирательных участков, где планируют вести мониторинг голосования, журналисты выясняют, где будут голосовать первые лица государства и партийные лидеры, а также примерное время проведения брифингов и пресс-конференций.

Все готово для голосования на 10 260 избирательных участках, в том числе на 55 находящихся за рубежом - почти в 30 странах. Члены избирательных комиссий всех уровней, а это почти 100 тыс. человек, продолжают выяснять детали предстоящего голосования, в частности, уточняют адреса избирателей пожилого возраста, к кому представители участковых комиссий будут выезжать с переносными урнами.

В соответствии с Избирательным кодексом волеизъявление граждан будет признано состоявшимся, если в нем примут участие не менее 33% внесенных в списки избирателей. Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать 50% плюс один голос.

В нынешних парламентских выборах участвуют пять политических сил: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

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