Оппозиционный депутат обвинил Гуайдо в установлении диктатуры в парламенте

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Венесуэльский депутат Хосе Норьега, который ранее был членом оппозиционной партии "Народная воля", обвинил Хуана Гуайдо в установлении диктатуры в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте).

Что происходит в Венесуэле?

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

На эту тему

Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Каракасе.

"При диктатуре [Хуана] Гуайдо инакомыслие [в парламенте] считается преступлением, актом государственной измены", - заявил Норьега, чьи слова приводит газета El Nacional.

Депутат также добавил, что некоторые родственники Гуайдо обогатились за счет присвоения гуманитарной помощи, собранной иностранными государствами для помощи гражданам Венесуэлы.