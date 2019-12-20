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Политический кризис в Венесуэле

Оппозиционный депутат обвинил Гуайдо в установлении диктатуры в парламенте

Хосе Норьега также заявил, что некоторые родственники лидера венесуэльской оппозиции обогатились за счет присвоения гуманитарной помощи

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Венесуэльский депутат Хосе Норьега, который ранее был членом оппозиционной партии "Народная воля", обвинил Хуана Гуайдо в установлении диктатуры в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте).

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Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Каракасе.

"При диктатуре [Хуана] Гуайдо инакомыслие [в парламенте] считается преступлением, актом государственной измены", - заявил Норьега, чьи слова приводит газета El Nacional.

Депутат также добавил, что некоторые родственники Гуайдо обогатились за счет присвоения гуманитарной помощи, собранной иностранными государствами для помощи гражданам Венесуэлы.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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