Борис Джонсон посетит британских военнослужащих в Эстонии

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправится в субботу с визитом Эстонию, где посетит британских военнослужащих, несущих службу на военной базе Тапа, и проведет переговоры с эстонским премьер-министром Юри Ратасом. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"В этом году наши военные усилия в Эстонии были огромными. Британские войска составляют самую крупную часть миссии НАТО в стране, истребители ВВС Великобритании Typhoon поднимались в небо с территории Эстонии, чтобы перехватывать российские самолеты, направлявшиеся в воздушное пространство НАТО, а британские ударные вертолеты Apache и Wildcat внесли в вклад в усилия НАТО по укреплению нашей безопасности, успокоили наших союзников и сдержали наших противников", - заявил в преддверии визита Джонсон.

По данным Лондона, с мая по сентябрь этого года британские Typhoon 21 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов.

Всего на базе Тапа в рамках многонационального батальона НАТО дислоцированы 850 британских военнослужащих из королевского гусарского полка. Вместе с ними службу на базе несут военнослужащие из Эстонии, Франции и Дании.