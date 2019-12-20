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Globo: бразильская прокуратура обвинила экс-президента Парагвая в отмывании денег

Аналогичные обвинения предъявлены бразильскому валютному маклеру Дариу Мессеру

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Рио-де-Жанейро выдвинула против бывшего президента Парагвая Орасио Картеса обвинения в участии в деятельности организованной преступной группы и отмывании денег. Об этом сообщил телеканал Globo.

Помимо политика, аналогичные обвинения предъявлены еще 18 лицам, в том числе бразильскому валютному маклеру Дариу Мессеру, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. Три месяца назад Мессер был арестован в Рио-де-Жанейро. Он скрывался от правосудия с мая 2018 года, постоянно переезжая из Бразилии в Парагвай и обратно.

В ноябре бразильский суд выдал ордер на арест Картеса, занимавшего высший государственный пост в 2013-2018 годах, в связи с его предположительным участием в организации побега Мессера. Позднее документ был аннулирован.

Теги
Картес, ОрасиоБразилияПарагвай
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