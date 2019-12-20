NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Информация о перемещениях сотрудников Секретной службы США, сопровождающих президента Дональда Трампа в поездках по стране, стала доступна газете The New York Times. В рамках проекта "Частная жизнь" ее сотрудники провели анализ отобранных наугад 50 млн сигналов сотовых телефонов в период с 2016-го по 2017 год, принадлежащих 12 млн американцам.

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.

Основное внимание участников проекта привлекли сигналы тех смартфонов, которые неоднократно фиксировались в непосредственной близости от вашингтонских министерств и ведомств, а также в закрытых для посторонних зонах аэропортов.

"Находясь за тысячу миль, на экране компьютера можно видеть, как человек сначала появляется в закрытой зоне аэропорта, а затем - в поместье президента Трампа", - отметила газета, приведя подробную схему перемещения лиц из окружения президента Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Перемещения с точностью до нескольких футов лиц, сопровождающих президента, были получены благодаря сигналам смартфона, принадлежавшего, вероятно, агенту Секретной службы", - отметила газета. Дальнейший анализ этих данных позволил определить место жительства этого человека, его имя, имена членов семьи, маршруты их передвижений.

Секретная служба США отказалась комментировать газете эти данные или обсуждать правила, касающиеся определения координат телефонов ее сотрудников.

"Внушает тревогу то, что американцы уже привыкли к тому, что за их жизнями осуществляется слежка с использованием цифровых технологий, но это не их вина, - отметила газета. - Это результат существования системы, при которой слежка за пользователями электронных приборов ведется скрытно, а сбор основного массива данных осуществляется без уведомления владельца смартфонов".

По данным газеты, в рамках проекта "Частная жизнь" удалось отслеживать передвижения чиновников практически в каждом крупном правительственном здании в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, Конгрессе и Верховном суде и определять их имена, а во многих случаях и адреса. В доказательство газета опубликовала наложенные на спутниковые фотографии Вашингтона маршруты движения советника сенатора, сотрудника аппарата Верховного суда и высокопоставленного чиновника Министерства обороны.

The New York Times особо отметила, что телекоммуникационным компаниям запрещено предоставлять данные о местах нахождения смартфонов правительственным ведомствам без разрешения суда, однако при этом каких-либо федеральных законов, запрещающих передачу таких данных частным компаниям, не существует и меры по защите такой информации не предложены на рассмотрение Конгресса США.