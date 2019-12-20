WP: Белый дом заставил демократов снять требование немедленно выделить помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, угрожая президентским вето и приостановкой работы правительства. Это утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на пятерых представителей правительства и Конгресса.

Согласно этим данным, демократы планировали включить в законопроект пункт, который бы требовал от Белого дома выделить $250 млн, предназначенные для оказания военной помощи Киеву, в течение 45 дней после подписания документа президентом Дональдом Трампом. Таким образом они намеревались исключить возможность того, чтобы американское правительство вновь имело возможность заморозить эти средства, как это было в нынешнем году.

Тем не менее, как утверждает издание, администрация выступила категорически против этого и дала понять, что президент готов пойти на вето, что привело бы к приостановке работы федерального правительства из-за отсутствия согласованного финансирования. В результате демократы согласились убрать этот пункт из законопроекта, и он был одобрен без него в обеих палатах Конгресса.

Пакет законопроектов

Сенат принял в четверг пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году в размере около $1,4 трлн. Во вторник его же одобрила и Палата представителей.

Пакет законопроектов разделен на две части. В первую включены положения по здравоохранению и занятости, а во вторую - по оборонному, финансовому, торговому, научному, юридическому секторам.

Теперь документы, как ожидается, подпишет Трамп. Процедура должна завершиться до 21 декабря, когда истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства.

В случае непринятия этих законопроектов США грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.