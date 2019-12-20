{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WP: Белый дом заставил демократов снять требование немедленно выделить помощь Киеву

По данным издания, в администрации США дали понять, что президент готов пойти на вето, а это привело бы к приостановке работы федерального правительства

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, угрожая президентским вето и приостановкой работы правительства. Это утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на пятерых представителей правительства и Конгресса.

Согласно этим данным, демократы планировали включить в законопроект пункт, который бы требовал от Белого дома выделить $250 млн, предназначенные для оказания военной помощи Киеву, в течение 45 дней после подписания документа президентом Дональдом Трампом. Таким образом они намеревались исключить возможность того, чтобы американское правительство вновь имело возможность заморозить эти средства, как это было в нынешнем году.

Тем не менее, как утверждает издание, администрация выступила категорически против этого и дала понять, что президент готов пойти на вето, что привело бы к приостановке работы федерального правительства из-за отсутствия согласованного финансирования. В результате демократы согласились убрать этот пункт из законопроекта, и он был одобрен без него в обеих палатах Конгресса.

Пакет законопроектов

Сенат принял в четверг пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году в размере около $1,4 трлн. Во вторник его же одобрила и Палата представителей.

Пакет законопроектов разделен на две части. В первую включены положения по здравоохранению и занятости, а во вторую - по оборонному, финансовому, торговому, научному, юридическому секторам.

Теперь документы, как ожидается, подпишет Трамп. Процедура должна завершиться до 21 декабря, когда истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства.

В случае непринятия этих законопроектов США грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Сенатор Рубио призвал Трампа подключить Бразилию к партнерским программам НАТО
Как считает политик, сближение Бразилии с Китаем и Россией не отвечает интересам США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС