Сенатор Рубио призвал Трампа подключить Бразилию к партнерским программам НАТО

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО / ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Американский сенатор Марко Рубио направил президенту США Дональду Трампу послание, в котором призвал главу Белого дома поддержать бразильскую заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и подключение южноамериканской республики к партнерским программам НАТО. Письмо члена Конгресса опубликовано в аккаунте его пресс-службы в Twitter.

"Бразилия является важным союзником, а также партнером в области торговли и безопасности, она может многое предложить США в части сотрудничества в военно-морской, антинаркотической и антитеррористической сферах <...> Я призываю вашу администрацию подтвердить поддержку вступлению Бразилии в ОЭСР и ее подключению к партнерским программам НАТО", - говорится в документе.

По мнению сенатора, сближение Бразилиа с Пекином и Москвой не отвечает интересам Вашингтона. "США нельзя допускать беспрепятственного проникновения китайского телекоммуникационного оборудования в наше полушарие, а также предоставлять возможность укрепления отношений Бразилии с Китаем и Россией в области безопасности", - считает Рубио.

31 июля президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО. Данный статус облегчает приобретение американских вооружений. На данный момент 17 стран являются ключевыми союзниками Соединенных Штатов за пределами альянса, в том числе Австралия, Аргентина, Кувейт и Республика Корея. В марте Трамп не исключил, что Бразилия может присоединиться к НАТО.

Тогда же американский лидер заявил, что США поддержат заявку Бразилии на вступление в ОЭСР. Уже в мае американские власти выразили официальную поддержку заявке Бразилии на вступление в организацию.

Как сообщил тогда телеканал Globo, представители вашингтонской администрации выступили с соответствующим заявлением в ходе состоявшейся в Париже министерской встречи совета организации. Ради удовлетворения своей заявки на вступление в ОЭСР Бразилия готова отказаться от участия в системе преференций, которые распространяются на развивающиеся страны в рамках Всемирной торговой организации.