Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Оборонный бюджет составляет $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом ($716 млрд). На базовые нужды Пентагона выделяется $635 млрд, $71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в $31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды. Кроме того, в документе прописано создание космических сил как самостоятельного рода войск США.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Пентагону запрещается снижать численность своего контингента в Южной Корее до уровня менее 28,5 тыс. человек, если только министр обороны не заверит Конгресс в том, что подобное сокращение отвечает американским интересам и "не подорвет безопасность союзников" в регионе.

Предыдущий бюджет президент подписал 13 августа 2018 года. На долю Министерства обороны тогда приходилось $686,1 млрд, в том числе $69 млрд выделялось на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и Сомали.

Россия

План, в частности, предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также в рамках включенного в текст "Акта о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".

В очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с РФ.

Для противодействия России выделяется также $734 млн в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания.

Китай

Конгресс предписывает администрации следить за развитием российско-китайского военного партнерства. Выражается поддержка протестующим в Гонконге, американская сторона также намерена повышать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем совместных учений и продажи вооружений.

США будут внимательно следить за военной активностью и прямыми инвестициями Китая в Арктике. Кроме того, запрещается покупка китайских беспилотных летательных аппаратов.

Контроль над вооружениями

Согласно документу, администрация обязана уведомлять Конгресс о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). "Относительно договоров по контролю над вооружениями... требуется уведомление Конгресса и период 120-дневного ожидания до объявления о намерении выйти из ДСНВ и ДОН. В отношении ДОН также требуется проведение консультаций с союзниками", - отмечается в документе.

Вместе с тем запрещаются покупка и развертывание новых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.

Запрашиваются также "проведение независимого исследования политики неприменения ядерного оружия первыми, подготовка отчетов о военном сотрудничестве с другими странами для сокращения рисков ошибок, непреднамеренных действий или инцидентов, которые могли бы привести к ядерной войне".

Вопрос покупки С-400 Турцией

Документ запрещает передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. В нем также содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций.

Пентагон может "затратить до $30 млн на хранение шести турецких F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.