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Политический кризис в Боливии

Власти Боливии предупредили о незамедлительном аресте Моралеса при пересечении границы

Министр юстиции Альваро Коимбра сообщил, что на экс-президента выдан ордер на арест, миграционная служба предупреждена

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Эво Моралес будет незамедлительно арестован, если пересечет границу страны. Об этом заявил в пятницу министр юстиции и транспарентности институтов власти Альваро Коимбра.

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"Ордер на арест экс-президента уже выдан, миграционная служба по всей Боливии предупреждена, как и аэропорты, и все другие места, которых это касается. Если гражданин Эво Моралес въедет в страну, он будет арестован", - приводит слова Коимбры агентство Agencia Boliviana de Información.

Как также сообщил Коимбра, правительство Боливии обратилось в международные организации с просьбой дать правовую оценку действиям Моралеса в Аргентине, предоставившей ему убежище. "Мы отправляем обращения через МИД по поводу нарушения международных соглашений господином Эво Моралесом, который выступает с политическими заявлениями", - добавил он.

В среду министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter документ с решением о выдаче ордера на арест Моралеса в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Сам Эво Моралес заявил, что выданный прокуратурой ордер на его арест противоречит конституции, так как парламент не провел голосование по его отставке, а значит формально он остается президентом и в его отношении не может начата обычная процедура уголовного преследования.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
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