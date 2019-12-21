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Помпео заявил, что Международный уголовный суд несправедливо преследует Израиль

Госсекретарь уточнил, что США выступает против такого преследования

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Израиль подвергается несправедливому преследованию со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Госдепартамента.

"Сегодня прокурор МУС Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного рассмотрения так называемой ситуации в Палестине и попросила судей МУС подтвердить, что суд может осуществлять юрисдикцию в отношении Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа. Мы решительно выступаем против этого и других действий, направленных на несправедливое преследование Израиля. США уважают решение стран присоединиться к МУС, и мы ожидаем такого же уважительного отношения к решению Израиля и США не передавать наших граждан под юрисдикцию суда", - заявил Помпео.

Прокуратура МУС вела предварительное ознакомление с обстановкой на палестинских территориях с 16 января 2015 года. В мае 2018-го Палестина направила официальное обращение в прокуратуру с просьбой изучить ситуацию. В документе содержится запрос на расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, на палестинских территориях с 13 июня 2014 года.

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