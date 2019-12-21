Власти Мексики выдали США сына одного из основателей наркокартеля "Синалоа"

МЕХИКО, 21 декабря. /ТАСС/. Мексиканские власти экстрадировали в США Исмаэля Империаля, сына Исмаэля Самбады, одного из основателей наркокартеля "Синалоа". В пятницу он предстал перед судом в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния, сообщил телеканал Televisa.

Самбаду-младшего обвиняют в контрабанде крупных партий наркотиков из Мексики в США и их последующей продаже, а также в отмывании денег. В ходе слушания сын наркобарона, по словам его адвоката, заявил, что считает себя невиновным.

Следующее судебное заседание по этому делу пройдет в начале февраля 2020 года.

Хоакин Гусман, бывший главарь наркокартеля "Синалоа", был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля наркобарон был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить компенсацию в размере $12,6 млрд.