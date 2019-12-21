Санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом военным бюджетом на 2020 финансовый год (начался 1 октября), вступают в силу незамедлительно. Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 [где перечислены санкции в отношении газопроводов] военного бюджета вступают в силу немедленно", - указывается в документе.

Как заявило ведомство, для соблюдения режима американских санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов [30,4 м] и более в рамках строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством".

При этом возможны и "обоснованные исключения", касающиеся обеспечения безопасности самого трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также направленные на предотвращение причинения "ущерба окружающей среде или иного значительного ущерба".

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал Трамп, и законопроект вступил в силу.