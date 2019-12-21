Трамп подписал законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу пакет законопроектов о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около $1,4 трлн. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

Утверждение документов президентом позволило избежать приостановки работы федерального правительства, которая могла произойти, если бы законопроекты не были приняты до наступления 21 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря).