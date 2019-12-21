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СМИ: более 10 человек погибли на севере Индии во время протестов

Также сообщается о десятках пострадавших

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш за последние трое суток во время протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает в субботу газета The Times of India, 20 декабря, по последним данным, в разных округах штата погибли 10 человек и еще десятки получили ранения и травмы, 19 декабря в городе Лакхнау погиб один человек.

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Издание подчеркивает, что эту информацию журналисты получили в больницах штата.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на полицию сообщил о шести жертвах.

По данным газеты, у нескольких погибших и раненых, в том числе у полицейских, зафиксированы огнестрельные ранения. При этом представитель полиции заявил, что стражи порядка использовали водометы, дубинки и слезоточивый газ, но не стреляли в демонстрантов.

В ряде районов Уттар-Прадеша, в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа интернета и мобильной связи.

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