В Азербайджане начинается регистрация кандидатов на внеочередных выборах в парламент

БАКУ, 21 декабря. /ТАСС/. Окружные избирательные комиссии в Азербайджане начинают в субботу прием документов для регистрации кандидатов на назначенных на 9 февраля 2020 года внеочередных выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент) страны.

"Согласно избирательному кодексу Азербайджана, необходимые документы для регистрации кандидата должны быть представлены им или его полномочными представителями не ранее, чем за 50 дней до дня голосования, то есть с 21 декабря", - сообщили корреспонденту ТАСС в Центризбиркоме республики. В ЦИК уточнили, что прием документов для регистрации, согласно законодательству, завершится 10 января 2020 года в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Окружные избирательные комиссии должны принять решение о регистрации кандидата в течение семи дней после представления им подписных листов и других необходимых документов.

По данным ЦИК, на сегодняшний день свое участие во внеочередных парламентских выборах подтвердили 15 действующих в стране политических партий, в том числе правящая "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). О бойкоте выборов объявил Национальный совет демократических сил (НСДС), объединяющий ряд оппозиционных партий, включая Партию Народного фронта Азербайджана. НСДС утверждает, что ситуация в стране не позволяет провести демократические выборы.

Как сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов, для участия в выборах в окружные избирательные комиссии обратились уже более 800 человек, из них почти 340 лицам выданы подписные листы.

Внеочередные парламентские выборы

С инициативой роспуска Милли меджлиса выступили в конце ноября депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан", составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения состава парламента. Эту инициативу поддержали также независимые и оппозиционные депутаты.

5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса пятого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 февраля. В то же время до избрания нового состава парламента законодательный орган сохраняет часть своих полномочий, за исключением принятия законов, и представительские функции в международных организациях.

Милли меджлис Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года. Парламентские выборы в стране проходят каждые пять лет. Очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года. Парламентские выборы в Азербайджане проходят по мажоритарной системе по одномандатным округам.