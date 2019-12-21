КНДР назвала провокацией обвинения со стороны Госдепа в нарушении прав человека

ПХЕНЬЯН, 21 декабря. /ТАСС/. Пхеньян считает высказывания помощника госсекретаря США Роберта Дестро о нарушениях прав человека в КНДР политической провокацией. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, текст которого опубликовало в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Это является проявлением закоренелой неприязни к нашей государственной системе и серьезной политической провокацией против нашей страны, - подчеркивается в заявлении. - США создают прямую конфронтацию с нами, поднимая в очередной раз вопрос о правах человека, не ограничившись тем, что они способствовали принятию направленной против КНДР резолюции по правам человека на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН".

По мнению официального представителя КНДР, высказывания помощника госсекретаря США "подливают масла в огонь". "Такие злобные слова, появившиеся в то время, когда отношения между КНДР и США достигли крайне затруднительного положения, приведут лишь к дальнейшему обострению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове", - подчеркивается в заявлении.

При этом представитель МИД КНДР рекомендовал помощнику госсекретаря США воздержаться от подобных высказываний в будущем. "Кошку не напугаешь мышиным писком", - говорится в заявлении. "Если США осмелятся нанести ущерб нашей государственной системе, воспользовавшись вопросом о правах человека, они дорого заплатят за такой шаг", - резюмировал представитель МИД КНДР.

19 декабря помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро заявил в интервью "Голосу Америки", что США обеспокоены ситуацией с правами человека в КНДР и призвал приложить усилия для того, чтобы заставить нарушителей прав человека, таких как КНДР, изменить свое поведение. 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР". За несколько последних лет ООН приняла 14 резолюций, посвященных проблематике прав человека в КНДР.