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Кризис в Сирии

Террористы атаковали три нефтегазовых объекта в Сирии

Как сообщили в Министерстве нефти и минеральных ресурсов республики, спасательные команды приступили к ремонтным работам

ТАСС, 21 декабря. Террористы совершили нападения на три промышленных объекта в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщило в субботу на своей странице в Facebook Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

По его информации, атакам подверглись нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Хомс (165 км к северу от Дамаска), а также газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато. "В результате террористических вылазок был нанесен материальный урон и выведено из строя несколько производственных узлов, - говорится в сообщении ведомства. - Прибывшие на место спасательные команды приступили к ремонтным работам". Данные о пострадавших не приводятся.

21 июля террористы устроили диверсию на железнодорожной ветке, по которой следовал товарный состав с фосфатной рудой на востоке провинции Хомс. В результате взрыва электровоз сошел с рельсов и загорелся. Сопровождавшие поезд работники получили ранения.

14 июля боевики вывели из строя в провинции Хомс трубопровод, соединяющий месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом "Эбла". Последствия этой аварии в течение недели были устранены.

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