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Армения приобрела российские ЗРК "Тор-М2КМ"

Количество приобретенных комплексов не сообщается

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. ВС Армении пополнили свое вооружение российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) "Тор-М2КМ". Об этом в субботу написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"ВС Армении пополнились сверхсовременными системами противовоздушной и противоракетной обороны российского производства "Тор-М2КМ", - отметил глава армянского кабмина. "Вооружение выпущено в 2019 году. Это одно из важных приобретений этого года. О его количестве не могу сообщить - военная тайна", - подчеркнул он.

Армения приобретает основные виды вооружений у России. Последней из известных к настоящему моменту сделок является покупка российских многофункциональных истребителей Су-30СМ.

ЗРК "Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону, а также прикрывать воинские подразделения от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе элементов высокоточного оружия.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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