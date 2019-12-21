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Парламент Турции ратифицировал меморандум о военном сотрудничестве с ПНС Ливии

В поддержку данного соглашения высказались 268 депутатов

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (парламент) ратифицировало в субботу меморандум о сотрудничестве в военной сфере с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Из 395 голосовавших депутатов 268 высказались в поддержку данного соглашения. Для вступления в силу меморандум должен теперь быть подписан президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Палата представителей (избранный парламент) страны назвала эти договоренности нелегитимными, призвав ООН лишить триполийский кабмин международного мандата и обратившись в Лигу арабских государств с требованием применить положения договора о коллективной обороне стран - членов в ответ на угрозу вторжения.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В Тобруке заседает международно признанный парламент. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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