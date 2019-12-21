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В Пекине заявили, что реализация военного бюджета США на 2020 год испортит отношения с КНР

Официальный представитель комитета по международным делам парламента республики Ю Вэньцзэ отметил, что бюджет "содержит негативные пункты, которые следует рассматривать как вмешательство в дела Тайваня, Гонконга и Синьцзяна"

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Реализация оборонного бюджета США на 2020 год существенно испортит китайско-американские отношения и дестабилизирует ситуацию в регионе. Такую точку зрения высказал в субботу официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ю Вэньцзэ.

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По его словам, бюджет "содержит негативные пункты, которые следует рассматривать как вмешательство в дела Тайваня, Гонконга и Синьцзяна". Этот документ "серьезно нарушил принцип "одного Китая" и противоречит трем совместным коммюнике двух стран, он существенно подрывает китайско-американские отношения и дестабилизирует обстановку в Тайваньском проливе, - приводит слова Ю Вэньцзэ сайт центрального правительства КНР. "Мы выражаем по данному поводу резкое недовольство и решительный протест", - заявил он.

По мнению представителя парламента, Вашингтон "руководствуется предрассудками", грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. "Мы решительно требуем от американской стороны отказаться от мышления времен холодной войны и гегемонистской логики, перестать вмешиваться во внутреннюю политику КНР и немедленно предпринять эффективные меры, которые позволят устранить негативные последствия от подобных шагов США. Вашингтон должен предпринять действия для того, чтобы сохранить китайско-американские отношения", - подытожил Ю Вэньцзэ.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал проект военного бюджета на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает американскую администрацию ввести санкции в отношении России. Конгресс Соединенных Штатов предписывает следить и за развитием российско-китайского военного партнерства. Выражая поддержку протестующим в Гонконге, американская сторона также намерена повышать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем проведения совместных учений и продажи вооружений.

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