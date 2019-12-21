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Премьер-министром Кубы назначили Мануэля Марреро Круса

Мануэль Марреро Крус занимал пост министра туризма республики
Мануэль Марреро Крус EPA/Elizabeth Ruiz
Описание
Мануэль Марреро Крус
© EPA/Elizabeth Ruiz

ГАВАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердили в субботу кандидатуру действующего министра туризма Мануэля Марреро Круса на пост премьер-министра республики. Об этом сообщается в Twitter ассамблеи.

"Президент Республики Куба внес в Национальную ассамблею народной власти предложение по кандидатуре на пост премьер-министра: Мануэль Марреро Крус, - говорится в сообщении. - Национальная ассамблея народной власти назначила премьер-министра по предложению президента республики Куба Мигеля Диас-Канеля".

Теги
КубаДиас-Канель, Мигель
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