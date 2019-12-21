Премьер-министром Кубы назначили Мануэля Марреро Круса

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер Великобритании отметил, что хотел бы увеличить объемы торговли, но при этом упомянул инцидент в Солсбери и "ужасные проблемы", которые возникают в отношениях с Москвой

Читать полностью