В Берлине назвали "политически неумным" введение США санкций против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Введение США санкций против проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" является вмешательством во внутренние дела Германии и Европы и вызывает непонимание. Об этом заявил в субботу вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD .

"Такие санкции - это серьезное вмешательство во внутренние дела Германии и Европы. Мы это решительно отвергаем", - сказал он. Кроме того, отметил Шольц, в свете достижения договоренностей между Россией и Украиной по транзиту газа вступление в силу санкций происходит в неподходящий момент. "Европейский союз и Германия очень сильно помогли в усилиях, направленных на достижение этого соглашения еще до конца года. Поэтому это [введение санкций] не только ошибочно, но и политически неумно", - подчеркнул вице-канцлер.

Шольц отметил, что правительство ФРГ выступает против контрмер. "Сейчас следующие решения должны сначала принимать компании, которые участвуют в строительстве газопровода ["Северный поток - 2"]. Ясно, что мы не приемлем того, что вводятся такие санкции, и мы будем на это ясно указывать американскому правительству на всех переговорах и при любой возможности", - заверил политик. В то же время он считает маловероятным, что санкции остановят реализацию "Северного потока - 2".

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.

На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.