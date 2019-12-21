Помпео раскритиковал вето России и Китая по резолюции о трансграничной помощи Сирии

"Вето России и Китая по резолюции в СБ ООН, которая открывала доступ к гуманитарной помощи для миллионов сирийцев, - это постыдно, - говорится в распространенном в субботу заявлении Помпео. - Документ Германии, Бельгии и Кувейта при поддержке США смог бы обеспечить жизненно необходимой помощью около 4 млн сирийцев. К сожалению, Россия в 14-й раз, а Китай в восьмой раз провалили это решение". По мнению Помпео, Москва и Пекин вместо этого предпочли оказать поддержку "младшему партнеру в Дамаске, поставив [под угрозу] жизни миллионов ни в чем не повинных сирийцев".

"Замены трансграничным поставкам ООН нет, нет альтернативы тому, чтобы накормить миллионы сирийцев, пока сирийский режим не прекратит войну против собственного народа. - утверждал госсекретарь. - Трансграничная помощь ООН должна быть продолжена, пока [президент Сирии Башар] Асад не возьмет на себя ответственность по обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к каждому нуждающемуся сирийцу".

США, говорится в заявлении, "привержены тому, чтобы и дальше оказывать помощь голодным и перемещенным лицам, в которой они нуждаются, вне зависимости от того, где они живут".

Россия и Китай в пятницу использовали право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании о проекте резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по продлению на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Документ предлагал сохранить три пункта пропуска (на границе с Ираком и Турцией), через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без получения разрешения от Дамаска. Москва настаивает, что оставить нужно только два КПП на границе с Турцией.