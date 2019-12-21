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В Узбекистане пройдут очередные выборы в парламент

Гражданам республики предстоит выбрать 150 депутатов

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Очередные выборы в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана пройдут в воскресенье.

Гражданам республики предстоит выбрать 150 депутатов из 750 кандидатов, которых выдвинули пять зарегистрированных политических объединений: Либерально-демократическая партия ("УзЛиДеП"), Народно-демократическая партия (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальной возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, принятым в середине текущего года по инициативе президента Шавката Мирзиёева, голосование начнется в 08:00 по местному времени (06:00 мск) и завершится в 20:00 (18:00 мск). Граждане республики смогут проголосовать на 10260 избирательных участках, 55 из них будут открыты при диппредставительствах республики почти в 30 странах мира. В Российской Федерации будут работать восемь участков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке.

Требования по явке

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не менее 33% от общего числа избирателей, которых в республике насчитывается более 20 млн человек. Победителем станет кандидат, получивший более 50% голосов. Избирательный кодекс не предусматривает проведение экзитполов, поэтому интрига выборов будет сохраняться до объявления предварительных итогов.

Как рассказал ТАСС председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов, перед выборами было проведено беспрецедентно большое число тренингов и обучающих семинаров, в которых приняли участие почти 170 тысяч будущих членов комиссий всех уровней. Особое внимание было уделено современному оборудованию кабин для голосования, подготовлено достаточное количество стационарных и мобильных урн. Своевременно было отпечатано и доставлено на места необходимое число бюллетеней.

Впервые был создан единый электронный список избирателей (ЕЭСИ), в который внесли 20,53 млн граждан республики. Как и в прошлые выборы, студентам, которых в республике насчитывается несколько сотен тысяч, с 20 декабря по 5 января представили более продолжительные каникулы, чтобы они смогли принять участие в волеизъявлении по месту постоянного жительства.

С 12 по 18 декабря прошло досрочное голосование, в котором, по данным ЦИК, приняли участие 150 тыс. граждан республики.

Равные возможности для кандидатов

Кандидаты в депутаты от всех политических партий имели возможность выступить в средствах массовой информации. Были организованы несколько десятков теледебатов, которые транслировались в прямом эфире телеканалами "Узбекистан-24", "Узбекистан", "Ешлар".

Кандидаты активно использовали для предвыборной агитации печатные СМИ. Газеты "Халк сузи", "Народное слово", "Правда Востока", а также республиканские издания "Овози точик" и "Нуроы жол", выходящие на таджикском и казахском языках, печатали программы партий, автобиографические данные и портреты кандидатов. Весьма активно была задействована и наружная реклама.

Эксперты, с которыми довелось пообщаться корреспонденту ТАСС, отметили, что предвыборные программы партий, несмотря на внешние различия, имеют одну конечную цель - построение экономически процветающего и свободного демократического государства. Специалисты считают, что избирателям предстоит сделать выбор на основе отношения к конкретным личностям кандидатов и их послужному списку. Большое значение будут иметь коммуникативные способности политиков, их умение доходчиво объяснить электорату, как они намерены решать сложные социально-экономические задачи.

Рекордное число наблюдателей

Мониторинг нынешних выборов в парламент Узбекистана ведет рекордное число международных наблюдателей. В общей сложности на выборы приехало около тысячи представителей десятков стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Впервые в республику прибыла полноценная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в составе которой почти 300 человек. Международная миссия от стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которую возглавляет председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, насчитывает 182 человека. Как отметил Лебелев, команда из восьми стран СНГ включает в себя членов парламентов и ЦИК, а также дипломатов.

В международном пресс-центре ЦИК Узбекистана аккредитовано более ста иностранных и около трехсот местных журналистов. Круглосуточно работает колл-центр, в который можно обратиться с любым вопросом о выборах.

Итоги выборов

Предварительные результаты волеизъявления ЦИК планирует объявить на следующий день после выборов. Окончательные итоги должны быть обнародованы в десятидневной срок. В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана первая сессия Законодательной палаты Олий Мажлиса нового состава должна состоятся не позднее двух месяцев со дня проведения выборов.

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