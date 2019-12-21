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Кипр не намерен закупать оружие у США после снятия Вашингтоном эмбарго

Глава кипрского МИД Никос Христодулидис считает, что отмена эмбарго "имеет политическое и дипломатическое значение"

НИКОСИЯ, 22 декабря. /ТАСС/. Кипр не намерен приобретать американское оружие даже после принятого властями США решения об отмене эмбарго на поставки вооружений в республику. Об этом заявил в субботу глава кипрского МИД Никос Христодулидис.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который, в частности, предусматривает снятие запрета на поставку американских вооружений на Кипр. Он был введен в 1987 году, чтобы не поощрять гонку вооружений на разделенном острове.

По мнению Христодулидиса, слова которого приводит Кипрское информационное агентство, отмена эмбарго "имеет политическое и дипломатическое значение". Глава МИД отметил, что сотрудничество Никосии и Вашингтона осуществляется "на основе позитивной повестки дня" и "не направлено против третьих стран". Он также подчеркнул, что у властей Кипра "нет намерения или решения" закупать американское оружие.

Как считает Христодулидис, снятие эмбарго свидетельствует о новом подходе Вашингтона к решению проблем Восточного Средиземноморья. Он напомнил, что Кипр с 2013 года добивается, чтобы США не выстраивали сотрудничество с республикой с учетом своих партнерских отношений с Турцией. В последнее время они обострились из-за покупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400 у Москвы.

По информации газеты Cyprus Mail, одним из условий снятия американского эмбарго было адресованное Никосии требование не пускать в свои порты российские военные корабли для дозаправки и обслуживания.

Комментируя последствия решения Вашингтона для двусторонних связей Кипра и России, Христодулидис заявил, что "в 2020 году следует ожидать конкретного развития двусторонних отношений с Россией".

Теги
СШАКипрТрамп, Дональд
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