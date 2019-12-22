В Гонконге восстановлена работа сотен светофоров, поломанных демонстрантами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 декабря. /ТАСС/. Работа сотен уличных светофоров, поломанных радикальными демонстрантами в Гонконге, полностью восстановлена. Об этом сообщил в воскресенье транспортный департамент правительства этого специального административного района Китая.

"Благодаря совместным усилиям различных служб, ремонтные работы по восстановлению поврежденных светофоров завершены", - сообщили в ведомстве.

С июня протестующие вывели из строя 740 светофоров в разных районах города, создав серьезные сложности автомобилистам и пешеходам. Самая худшая ситуация наблюдалась в районах Яуматей и Монгкок в материковой части города. Многие светофоры в этих кварталах в октябре-ноябре подвергались погромам со стороны радикалов по несколько раз.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе остается в целом спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.