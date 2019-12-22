Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, не торопясь передавать обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента в Сенат. Об этом он заявил в субботу, выступая перед студентами во Флориде. При этом Трамп не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение. Временных рамок рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату нет.

"Какую огромную поддержку мы получили к концу года от потрясающих конгрессменов, фантастика! У нас 196 голосов (не поддержавших обвинительное заключение против Трампа в рамках процедуры импичмента - прим. ТАСС) в ходе голосования, три демократа перешли на нашу сторону, - отметил Трамп. - Но ни один республиканец не перешел на их сторону".

Президент подверг резкой критике демократов за промедление с передачей обвинений в верхнюю палату, назвав происходящее клоунадой. "Они ничего не имеют, не было никакого преступления (в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля - прим. ТАСС), - заявил глава Белого дома. - Что мы здесь делаем? Весь мир за нами наблюдает".

"Сумасшедшая Нэнси [Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США] говорит, что сейчас дела нет. Это так нечестно... они нарушают конституцию", - сказал он.

Процедура импичмента

Палата представителей Конгресса утвердила в среду обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены уже в среду рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс".

По утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера или его представителей, однако в четверг Палата представителей завершила свою работу в этом году и уходит на рождественские каникулы до 7 января следующего года. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до выборов 2020 года. Трамп в таком случае будет лишен возможности быть оправданным в верхней палате. Как отмечают американские СМИ, демократы в Палате представителей могут использовать эту ситуацию для оказания давления на республиканцев в Сенате.

В случае если обвинительное заключение все же поступит в верхнюю палату, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу отстранения от власти президента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.