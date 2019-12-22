{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом

При этом американский лидер не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, не торопясь передавать обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента в Сенат. Об этом он заявил в субботу, выступая перед студентами во Флориде. При этом Трамп не пояснил, в чем конкретно заключается нарушение. Временных рамок рассмотрения резолюции о направлении статей обвинения в верхнюю палату нет.

На эту тему
Рубикон пройден: Конгресс поддержал импичмент Трампа

"Какую огромную поддержку мы получили к концу года от потрясающих конгрессменов, фантастика! У нас 196 голосов (не поддержавших обвинительное заключение против Трампа в рамках процедуры импичмента - прим. ТАСС) в ходе голосования, три демократа перешли на нашу сторону, - отметил Трамп. - Но ни один республиканец не перешел на их сторону".

Президент подверг резкой критике демократов за промедление с передачей обвинений в верхнюю палату, назвав происходящее клоунадой. "Они ничего не имеют, не было никакого преступления (в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля - прим. ТАСС), - заявил глава Белого дома. - Что мы здесь делаем? Весь мир за нами наблюдает".

"Сумасшедшая Нэнси [Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США] говорит, что сейчас дела нет. Это так нечестно... они нарушают конституцию", - сказал он.

Процедура импичмента

Палата представителей Конгресса утвердила в среду обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены уже в среду рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс".

По утвержденным правилам, голосование по резолюции может состояться в любое время по инициативе председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера или его представителей, однако в четверг Палата представителей завершила свою работу в этом году и уходит на рождественские каникулы до 7 января следующего года. При этом временных рамок для рассмотрения этой резолюции нет, что теоретически позволяет демократам откладывать передачу статей обвинения в Сенат вплоть до выборов 2020 года. Трамп в таком случае будет лишен возможности быть оправданным в верхней палате. Как отмечают американские СМИ, демократы в Палате представителей могут использовать эту ситуацию для оказания давления на республиканцев в Сенате.

В случае если обвинительное заключение все же поступит в верхнюю палату, для объявления импичмента необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу отстранения от власти президента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Трамп начал рассматривать вопрос о приостановке военной помощи Киеву 19 июня
Президент США запросил данные по поводу выделения средств после прочтения статьи в газете Washington Examiner о содействии Киеву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС