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В Узбекистане началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента

Гражданам страны предстоит выбрать 150 депутатов

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана началось в воскресенье. Избирательные участки на территории республики открылись в 08:00 по местному времени (06:00 мск).

Гражданам страны предстоит выбрать 150 депутатов нижней палаты из 750 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе. Для голосования образованы 10260 избирательных участков, из них 55 расположены за рубежом, в том числе восемь - в России.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана волеизъявление будет признано состоявшимся, если в нем примут участие не менее 33% от 20,5 млн человек, внесенных в списки избирателей. Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе.

В нынешних парламентских выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

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