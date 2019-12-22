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Посол США в Германии: санкции против "Северного потока - 2" приняли в интересах Европы

По словам Ричарда Гренелла, ограничения намеренно были созданы "максимально индивидуальными, целенаправленными и точными"
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

ТАСС, 22 декабря. Американский посол в Германии Ричард Гренелл считает, что санкции США против "Северного потока - 2" были приняты в интересах Европы. Об этом он заявил в интервью газете Bild, текст которого опубликован в воскресенье на сайте издания.

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"15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент - все они выразили обеспокоенность в связи с проектом. Мы слышали от них, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции - это очень проевропейское решение", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что ограничения намеренно были созданы "максимально индивидуальными, целенаправленными и точными", так что они касаются лишь небольшой части проекта газопровода.

По словам Гренелла, целью США еще со времен администрации Барака Обамы является "предотвратить получение той или иной страной слишком большого влияния в Европе благодаря энергетике".

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

Правительство Германии сочло санкции против проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вмешательством в европейские дела.

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Обама, БаракСШАГерманияРоссия
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