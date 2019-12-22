МИД Украины: отмена выезда в РФ по украинским паспортам предотвратит бегство преступников

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в субботу заявил, что обязательное наличие загранпаспорта для выезда из страны в Россию было введено, чтобы преступники не бежали в РФ.

"Выезд с загранпаспортом позволяет предотвратить побег от ответственности в Россию должников по алиментам и тех, кто нарушил украинский закон. Теперь пограничники смогут беспрепятственно получить полное представление о том, кто и с чем покидает страну", - написал он на своей странице в Twitter.

Пристайко добавил, что нововведение позволит снизить бюрократию. "Цифровая база данных с биометрическими паспортами - быстрое и эффективное средство, упрощающее оказание помощи нашими консулами", - подчеркнул он.

О решении с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту стало известно 5 декабря. Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев объяснил подобную инициативу тем, что упрощенный режим пересечения границы с Россией украинскими гражданами якобы "несет угрозы государственной безопасности Украины".