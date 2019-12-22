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МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что слова Владимира Путина "подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников"

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на официальном сайте польского ведомства.

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"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий", - утверждает МИД Польши.

В своем заявлении польское ведомство подчеркнуло, что в 1930-е годы Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Как считают в Варшаве, эти два государства действовали сообща во вред республике.

"Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях", - указано в заявлении МИД Польши.

Заявление президента РФ

19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Глава государства также отметил, что "Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии".

По словам президента РФ, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы".

События, предшествовавшие Второй мировой войне, глава государства вспомнил в связи с вопросом о его отношении к решению Европарламента, приравнивающем СССР к гитлеровской Германии.

Пакт о ненападении

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.

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