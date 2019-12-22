В Узбекистане заявили, что нарушений в ходе предвыборной кампании не зафиксировано

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Нарушений в ходе предвыборной кампании в Узбекистане, где в воскресенье проходят выборы в нижнюю палату парламента, а также в день голосования не выявлено. Об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

"Голосование началось на всех избирательных участках. На данный момент никаких претензий в центральную избирательную комиссию и комиссии других уровней не поступало", - сказал он. По его словам, за время предвыборной кампании поступило около 600 обращений в ЦИК, однако нарушений по ним выявлено не было.

В соответствии с избирательным кодексом Узбекистана волеизъявление будет признано состоявшимся, если в нем примут участие не менее 33% от 20,5 млн человек, внесенных в списки избирателей. Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе.

В нынешних парламентских выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.