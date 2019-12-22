В Хорватии начались президентские выборы

ЗАГРЕБ, 22 декабря. /ТАСС/. Хорватия в воскресенье выбирает президента на очередной пятилетний срок. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) в стране открылись 6545 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (21:00 мск).

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Население Хорватии - 4,1 млн человек.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Фаворитами являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), бывший премьер-министр республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и музыкант Мирослав Шкоро.

Согласно последним предвыборным опросам общественного мнения, небольшой отрыв от ближайших оппонентов сохраняет Миланович (24,3%). Грабар-Китарович отстает от соперника на 0,1 процентного пункта. На третьем месте идет Шкоро (18%), выступающий как независимый кандидат. Поддержку ему оказывают члены правого крыла ХДС.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.