СМИ: премьер Афганистана назвал "мошенническими" результаты выборов президента страны

ТАСС, 22 декабря. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла считает обманом представленные в воскресенье Независимой избирательной комиссией (НИК) страны предварительные результаты выборов президента государства, которые состоялись в конце сентября. Об этом, как передал в воскресенье афганский телеканал Tolo News, говорится в специальном заявлении штаба избирательной кампании главы кабинета министров.

В заявлении отмечается, что обнародованные НИК предварительные итоги выборов президента "являются мошенническими". Кроме того, штаб Абдуллы обвинил избирком Афганистана в необъективности и "поддержке действующего афганского президента [Ашрафа] Гани".

Ранее председатель НИК Хава Алам Нуристани объявила предварительные итоги президентских выборов. По данным НИК, действующий президент Афганистана Гани одержал на них победу с результатом 50,64% голосов избирателей. Второе место занял премьер-министр Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%. В начале декабря Хекматияр выступил с призывом к пересчету голосов на президентских выборах в связи с якобы допущенными в ходе их подсчета нарушениями.

Нуристани также сообщила, что кандидаты в президенты Афганистана, которые участвовали в выборах главы государства, в течение ближайших трех суток могут официально опротестовать предварительные результаты плебисцита. "Кандидаты имеют в своем распоряжении 72 часа, чтобы зарегистрировать любые жалобы [по в поводу результатов президентских выборов], если таковые у них имеются", - указала председатель НИК Афганистана. Она также отметила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн избирателей.

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Изначально предварительные результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако затем председатель НИК Нуристани объявила об отсрочке.