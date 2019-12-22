На Украине проходят местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят в воскресенье в 23 регионах Украины. Выборы предусмотрены программой децентрализации власти в стране.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Центральной избирательной комиссии, украинцы "выбирают депутатов местных советов объединенных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских глав". Участие в выборах принимают 29 политических партий. По предварительным подсчетам, в голосовании примут участие более 380 тыс. избирателей.

Голосование началось в 8:00 (9:00 мск) и продлится до 20:00 (21:00 мск). Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского председателя должны стать известны до 27 декабря, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года.

Пресс-служба Национальной полиции сообщила, что было создано 119 территориальных избирательных комиссий, которые взяты под круглосуточную охрану. С начала предвыборной кампании зарегистрировано 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном это незаконная агитация, подкуп избирателей и фальсификация избирательных документов.

Реформа децентрализации

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемых путем волеизъявления жителей страны. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами. В рамках этой реформы на Украине проходит процесс укрупнения (объединения) территориальных общин с последующим проведением выборов в них. С 25 октября 2015 года по 30 июня 2019 года в стране были назначены первые выборы в 896 ОТО.

Ранее, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны относительно децентрализации власти, принятие которого должно завершить данную реформу.