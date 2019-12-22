В Анкаре заявили, что санкции США не смогут повлиять на Турцию и проводимую ею политику

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Санкции остаются одним из основных инструментов давления и угроз Соединенных Штатов, которым активно пользуется в особенности администрация Дональда Трампа. Об этом заявил в воскресенье в интервью агентству Anadolu спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) Мустафа Шентоп.

"США вводят санкции против стран, с которыми испытывают трудности и не могут наладить желаемые отношения. Около полутора лет назад, когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако чем они чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", - подчеркнул он.

Шентоп выразил уверенность, что американские санкции не смогут сказаться на оборонном потенциале Турции. "Мы и ранее сталкивались с негласными санкциями. Турция с самого начала входит в число участников проекта самолетов пятого поколения F-35, но американцы не хотели отдавать нам самолеты, за которые Турция заплатила, - сказал спикер парламента. - Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи ЗРК Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400 [у России]. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы".

Президент США Дональд Трамп подписал 21 декабря военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). План, в частности, предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также в рамках включенного в текст "Акта о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".

Кроме того, документ запрещает передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. В нем также содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций.

Пентагон может "затратить до $30 млн на хранение шести турецких F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.