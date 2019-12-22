Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку ПНС Ливии

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в воскресенье готовность увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии при необходимости.

"Если будет необходимо, то мы увеличим военный аспект нашей поддержки Ливии. Мы оценим все имеющиеся возможности как на суше, так и в море и в воздухе", - заявил турецкий лидер на церемонии спуска на воду подводной лодки "Пири Реис" на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.

Эрдоган также отметил, что Анкара не откажется от заключенных с ПНС соглашений о военном сотрудничестве и разграничении морских границ. "Турция не откажется от действий в Сирии и не свернет реализацию меморандумов с Ливией. Меморандумы о взаимопонимании с Ливией не противоречат законодательству Турции и нормам международного права. Они основаны на картах, которые были подготовлены около 10 лет назад", - добавил он.

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Палата представителей (избранный парламент) страны назвала эти договоренности нелегитимными, призвав ООН лишить триполийский кабмин международного мандата и обратившись в Лигу арабских государств с требованием применить положения договора о коллективной обороне стран - членов в ответ на угрозу вторжения.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В Тобруке заседает международно признанный парламент. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.